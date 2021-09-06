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США назвали позорным приговор Колесниковой и Знаку

Госсекретарь США Блинкен осудил «политически мотивированный» приговор Колесниковой и Знаку
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Фото: Olivier Douliery / Reuters

Вашингтон осуждает обвинительные приговоры, вынесенные членам Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Дипломат назвал решение суда политически мотивированным и позорным и отметил, что дело против оппозиционеров было сфабриковано. По его мнению, приговоры доказывают пренебрежительное отношение режима президента Белоруссии Александра Лукашенко к правам человека и основным свободам граждан.

«Мы вместе с партнерами-единомышленниками поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране», — подчеркнул Блинкен. Он призвал официальный Минск прекратить репрессии против жителей и освободить всех политических заключенных.

6 сентября суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Приговор был оглашен публично, несмотря на то, что дело рассматривалось в закрытом режиме. Защита оппозиционеров заявила о несправедливости приговоров и намерена их обжаловать.

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