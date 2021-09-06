Приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку объяснили

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал жесткий приговор лидерам Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, судебный процесс еще раз продемонстрировал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен мстить своим оппонентам, которые «растоптали и уничтожили» его «историческую миссию». «Лукашенко теперь уходит в историю как тиран и диктатор. Восстановить репутацию он больше не сможет», — объяснил эксперт.

Болкунец добавил, что сроки Колесниковой и Знаку являются «высокими ставками», которые белорусский президент поднимает в игре с Западом. «Он рассчитывает на снисходительное отношение западных стран и продажу политических заключенных в обмен на снятие санкций и признание себя в качестве президента. Но Лукашенко на Западе больше не существует как человека, с которым можно о чем-то договариваться», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что Минский районный суд приговорил Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Их дело рассматривалось в закрытом режиме, однако приговор был оглашен публично.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан для объединения усилий протестующих, которые вышли на массовые акции после прошлогодних президентских выборов. По официальным данным ЦИК, на них баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.