В ЕС осудили приговор членам Координационного совета Колесниковой и Знаку

Европейский союз осуждает вынесенные судом приговоры членам Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, которые получили 11 и 10 лет тюремного заключения соответственно по делу о попытке совершения государственного переворота в республике. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза.

Как говорится в пресс-релизе, Брюссель считает предъявленные белорусским оппозиционерам обвинения необоснованными. «ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав и свобод белорусского народа», — указывается в сообщении.

Кроме того, ЕС призвал белорусские власти освободить из-под стражи всех политических заключенных, которые сидят в тюрьме только за попытку отстоять свои законные права. В сообщении отмечается, что Белоруссия должна придерживаться своих международных обязательств в рамках ООН и ОБСЕ, а ЕС, в свою очередь, продолжит прилагать усилия по привлечению к ответственности виновных за жестокие репрессии в отношении белорусов.

6 сентября Колесникова и Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Приговор был оглашен публично, несмотря на то, что дело рассматривалось в закрытом режиме.

В зале заседаний собрались десятки сторонников оппозиционеров, множество людей также остались ожидать решения суда на улице. Защита оппозиционеров заявила о несправедливости приговоров и намерена их обжаловать.