Лукашенко высказался о побеге Тихановской из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN высказался о побеге представителя оппозиции Светланы Тихановской после выборов. По его словам, ее никто не вынуждал покидать страну.

Телеканал утверждает, что Лукашенко отвергает утверждения о том, что Тихановская, которая не признала результаты президентских выборов и покинула страну, была вынуждена бежать из нее. «Я клянусь своими детьми, что Тихановская никуда не бежала», — заявил глава Белоруссии.

Ранее он, говоря о бывшей сопернице на выборах, высказался о ней словами «я не воюю с женщинами». По его словам, лидер оппозиции — это «человек, проживающий в конкретной стране и имеющий другую точку зрения».

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. В августе 2020-го он в очередной раз участвовал в выборах. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или покинули Белоруссию. Тихановская находится в Литве.