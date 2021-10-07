Лукашенко назвали возродителем «оплеванной» России в 90-е годы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после прихода власти в 1994 году был единственным, кто поддержал Россию в трудные для страны времена. Такое заявление сделал белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ.

По его словам, в 90-е годы все страны отвернулись от Москвы. «Тогда каждая прибалтийская моська издевалась над раненым медведем. Клинтон (Билл Клинтон, президент США в 1993-2001 годы — прим. «Ленты.ру») ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: „Брат, мы с тобой“», — рассказал Азаренок и назвал Лукашенко возродителем «оплеванной и униженной» России.

В августе Азаренок назвал европейских политиков «деградантами и мутантами». «Вы устали, вы слабые, безвольные, старые, дряблые, бездетные. Ваши руки трясутся <…> Вы булькаете своим ртом нелепицы. У вас есть только штангистка-трансгендер и глупые коровьи глаза Тихановской (Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии — прим. «Ленты.ру»)», — гневно заявил он.

Комментируя в том же выступлении ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы, телеведущий назвал происходящее не случайностью, а «прорвавшимся нарывом, который зреет уже не одно столетие». В конце речи Азаренок назвал Лукашенко великим и заявил, что он несет «солнечную, ярую, глубинную и могущественную» правду на смену «слабой, старой и трусливой лжи».