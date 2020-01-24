Лукашенко назвал Россию старшим братом и призвал образумиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва должна образумиться и вернуться к нормальным отношениям с Минском. Главу государства цитирует БЕЛТА.

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Лукашенко напомнил, что Россия является главным союзником Белоруссии, однако Москва и Минск должны работать на равных условиях. Это касается не только государственного уровня — то же должно происходить при взаимодействии на уровне предприятий и отдельных людей. «Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры», — сказал белорусский президент.

«Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», — сказал Лукашенко. Он заявил, что в настоящее время Россия «нагло, беспардонно, без причины» закрывает Белоруссии доступ на свой рынок для того, чтобы «наклонить, унизить» Минск. По его словам, пока белорусская страна не отвечает на такие действия, но ситуация может измениться.

Говоря об ограничении доступа к российскому рынку для белорусских производителей, Лукашенко сказал, что последние не сильно страдают. Он напомнил, что у Белоруссии хорошие отношения со многими государствами — например, большие поставки продукции осуществляются на китайский рынок.

Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения в отношении поставок с белорусских предприятий в Россию в последние годы. В 2019 году президенты двух стран на встрече в Сочи пришли к консенсусу по поводу снятия ограничений на поставки. Однако по состоянию на конец 2019-го ограничения Россельхознадзора на поставку продуктов питания в Россию распространяются на 60 белорусских производителей, сообщали в правительстве Белоруссии. Полностью поставки закрыты для 20 предприятий молочной и мясной промышленности.

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