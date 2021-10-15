Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистским

Telegram-канал «Светлана Тихановская», который ведется командой бывшего кандидата в президенты Белоруссии, признан экстремистским материалом. Такое решение принял суд Центрального района Минска по материалам МВД Белоруссии, сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОП) МВД.

«Подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность», — предупредили в ведомстве.

Ранее стало известно, что власти Беларуси намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков телеграм-каналов, признанных «экстремистскими». Такую классификацию в последнее время получили многие оппозиционные каналы, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента год назад.