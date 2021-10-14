В Минске отчитались о выявленных участниках экстремистских Telegram-каналов

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии раскрыло личности почти всех активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов и чатов. Об этом рассказал начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией ведомства Вячеслав Орловский, чей комментарий был опубликован на YouTube-канале МВД Беларуси.

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По его словам, к настоящему моменту завершена работа по деанонимизации. Орловский пояснил, что к экстремистской относится информационная продукция, используемая для вовлечения граждан в экстремистскую деятельность, ее пропаганду и признанная экстремистской по решению суда.

Представитель белорусского ведомства подчеркнул, что создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. Он отметил, что все размещенные в мессенджерах и соцсетях сообщения, побуждающие к экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности, «досконально задокументированы» правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии создадут список граждан, иностранцев и общественных организаций, причастных, по мнению руководства страны, к экстремистской деятельности. Вместе с этим в стране появится республиканская комиссия, которая займется изучением «информационной продукции» и символики «на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма».