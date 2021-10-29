Тихановская отказалась поддержать инициативу рабочих и призвала подготовиться

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало поддержал инициативу рабочего движения начать общенациональную стачку с 1 ноября. Видеообращение к оппозиционно настроенным гражданам политик опубликовал на своем канале в YouTube.

В нем он призвал продолжать борьбу с режимом президента Александра Лукашенко, для которого рабочие являются просто «кормовой базой». «Пора всем нам, всем без исключения, сказать: "Хватит!"», — заявил Цепкало.

С идеей забастовки согласны не все представители белорусской оппозиции. Во мнениях с Цепкало разошлись член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и другой оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Она отказалась поддержать инициативу и указала, что не чувствует себя вправе призывать участвовать в забастовке, не согласованной со всеми остальными.

Оппозиционер пояснила, что с точки зрения ответственности и безопасности участников сейчас никак нельзя гарантировать ее успех, и призвала тщательно подготовиться к проведению стачки.

В конце августа Белорусское объединение рабочих (БОР) выдвинуло ряд требований к властям и пригрозило забастовками и пикетами в случае неисполнения условий. Главными требованиями БОР являются прекращение политических репрессий, повышение зарплат, начало переговоров о мирной передаче власти демократическим силам с участием рабочих лидеров.

