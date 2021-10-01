Лукашенко рассказал о связях белорусского рабочего движения с ФБР

Спецслужбы Белоруссии продолжат активную работу по выявлению причастных к террористической деятельности лиц. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

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По его словам, на данный момент уже несколько сотен задержанных, подозреваемых в терроризме, находятся в СИЗО на Окрестина и дают признательные показания. В этой связи белорусский лидер напомнил про чистки готовивших теракты в Белоруссии неправительственных и некоммерческих организаций (НПО и НКО) и СМИ, в ходе которых была выявлена их прямая связь со спецслужбами США.

«Это "игиловские" (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) ячейки европейского разлива на территории Белоруссии, у них прямые контакты с ФБР», — рассказал Лукашенко. В частности, подчеркнул он, под подозрение попало рабочее движение «Рабочы Рух», с которыми, уверен глава государства, был связан убивший сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Андрей Зельцер. Лукашенко также добавил, что такие ячейки состояли из нескольких человек, которые стремились «взорвать трудовые коллективы изнутри».

28 сентября стало известно о смертельном ранении сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, который участвовал в спецоперации «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В июле в Белоруссии начали вести активную борьбу против действующих на территории страны прозападных СМИ, а также НКО и НПО. Лукашенко тогда пояснил, что все эти организации финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.