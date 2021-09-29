КГБ Белоруссии заявил о готовившихся диверсиях на предприятиях

КГБ Белоруссии заявил, что пресек подготовку диверсий на крупных предприятиях

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявил, что раскрыл экстремистскую организацию, готовившую диверсии на крупных предприятиях. Об этом сообщает телеканал «СТВ».

Замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек объявил, что пресечена деятельность «организованной экстремистской сети "Рабочы Рух"».

«Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера», — сказал Бычек.

По его словам, законспирированную сеть ячеек формировали под контролем иностранных спецслужб.

«Прорабатывались конкретные диверсионные акты, способные парализовать работу таких стратегических предприятий, как "Нафтан", "Гродно Азот", "БМЗ" и другие, в том числе путем уничтожения основного оборудования, объектов инфраструктуры и коммуникаций», — заявил представитель КГБ.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. В стране начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. В них участвовали работники ряда крупных предприятий. Лукашенко утверждал, что за происходящим стоят внешние силы.

