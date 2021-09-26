В России задержали бывшего сотрудника «Нафтана»

В России был задержан бывший сотрудник ОАО «Нафтан» Александр Капшуль, участвовавший в протестах против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Рабочы рух».

Капшуль — бывший юрисконсультант «Нафтана». Его передали белорусским властям. В данный момент задержанный находится в СИЗО КГБ в Минске. У него сломана нога и повреждена рука.

В июле белорусские СМИ сообщали, что в Новополоцке прошли обыски в домах у независимых профсоюзных активистов «Нафтана», в том числе Капшуля.

Ранее бывший юрисконсультант рассказал журналистам, что проработал на «Нафтане» 20 лет. В декабре 2020-го присоединился к забастовке, после чего был уволен. «Все мои аргументы о том, что в стране правовой дефолт, власть захвачена и правоохранительные органы превратились в карательные, эффекта не имели», — заявлял он.

В Белоруссии 4 августа 2020 года прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, к которым присоединилась часть работников белорусских предприятий. Власти утверждали, что за происходящими стоят внешние силы.