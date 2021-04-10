Рабочих белорусской фабрики начали увольнять за участие в протестах

Рабочих белорусской кондитерской фабрики «Коммунарка» начали увольнять за участие в протестах. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA. По его информации, такой приказ пришел 8 апреля.

В нем говорится, что увольнять нужно работников, если они сами или их родственники были замечены на митингах или сидели в тюрьмах. В общей сложности в списках на увольнение значатся 50 человек, а тем, кто вышли из профсоюза, не продлевают контракты. Оставшимся сотрудникам урезали премии, что «от них практически ничего не осталось», констатировал канал.

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«Коммунарка» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Белоруссии, входит в состав государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром». Предприятие поставляет продукцию в десятки стран, среди них Россия, США, Израиль, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Монголия, Германия, Азербайджан и другие.

В конце марта заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов говорил, что работодателям в Белоруссии разрешат увольнять работников за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми спорами.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами.