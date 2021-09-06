Оценен уровень протестного потенциала в Белоруссии

Политолог Дмитрий Болкунец оценил перспективы оппозиции прийти к власти в Белоруссии. Об этом он высказался в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, протестный потенциал в республике по-прежнему находится на высоком уровне, а степень поддержки президента страны Александра Лукашенко, напротив остается низкой. Эксперт отметил, что в случае дальнейшего ухудшения внутриполитической ситуации ближайшее окружение главы государства может попытаться «устранить проблему», и у оппозиции тогда будет больше шансов получить власть.

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Болкунец также обратил внимание, что деятельная часть белорусской оппозиции была вынуждена эмигрировать или находится в тюрьмах, а внутри страны ее деятельность жестко пресекается со стороны властей. «В этой ситуации оппозиционеры будут предпринимать усилия для деморализации режима и уничтожения репутации Лукашенко, чтобы ускорить процесс его ухода. При этом методы могут быть совершенно разные, включая забастовку рабочих», — объяснил политолог.

6 сентября Минский районный суд приговорил лидеров Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Комментируя сроки, Болкунец объяснил их намерением Лукашенко мстить своим оппонентам.

В августе лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) и член президиума Координационного совета Сергей Дылевский пригрозил властям Белоруссии забастовками и пикетами в том случае, если они не прекратят политические репрессии и не запустят процесс мирной передачи власти демократическим силам.