Белорусские рабочие предупредили власти о забастовках и выдвинули ультиматум

Белорусское объединение рабочих (БОР) выдвинуло ряд требований к властям и пригрозило забастовками и пикетами в случае неисполнения условий. Обращение к белорусам опубликовал в Telegram-канале организации лидер движения и член президиума Координационного совета Сергей Дылевский.

По его словам, рабочий класс является основой белорусского государства, и в случае его отказа выходить на работу и платить налоги всей системе придет «логической конец». Поэтому, отметил Дылевский, рабочие вправе ставить ультиматумы и требовать от белорусских властей соблюдения прав и свобод трудящихся.

Однако руководство страны уже год игнорирует призывы рабочих, поэтому, добавил лидер движения, рабочий класс объявляет о предзабастовочном состоянии. «Сейчас собаки на привязи бывшего явно запутались в собственных цепях и не понимают, из чьих рук они кормятся», — заявил Дылевский и пообещал коллапс работы заводов и предприятий в случае бездействия властей.

Оппозиционер указал на то, что главными требованиями БОР являются прекращение политических репрессий, повышение зарплат, начало переговоров о мирной передаче власти демократическим силам с участием рабочих лидеров, соблюдение конституционных прав граждан, обеспечение доступа к вакцинации от COVID-19, а также нормализация отношений с соседними странами и прекращение «гибридных войн» с привлечением нелегальных мигрантов.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых победу в очередной раз одержал Лукашенко. Это вылилось в массовые акции протеста, в ходе которых несколько человек погибло, многие были ранены. На волне протестов на многих крупных белорусских предприятиях рабочие остановили работу и провели мирные митинги. В ответ на них посыпались угрозы увольнения, а активистов задержала милиция.

Впоследствии за участие в митингах некоторые граждане страны попали за решетку. В отношении врачей, учителей и многих общественных деятелей начались политические репрессии. Многие оппозиционеры в спешке покидали страну.