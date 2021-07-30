Лукашенко назвал НКО и НПО деструктивными ресурсами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал действующие на территории страны некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО) деструктивными ресурсами, несущими угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, в результате системных проверок со стороны белорусских правоохранителей было выявлено, что около 185 негосударственных фондов и частных учреждений были замешаны в организациях акций протестов в августе 2020 года. Он подчеркнул, что их деятельность контролировалась Западом и была основана на психологическом воздействии на своих сторонников.

«Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех [годах]. У лидера правозащитного центра "Весна" Беляцкого найден архив за 25 лет», — сказал Лукашенко. Он добавил, что лидеры НКО и НПО на регулярной основе распространяли фейковую информацию в отношении белорусских властей, вели борьбу против патриотов страны, а также обучали оппозиционно настроенных граждан навыками нападения на силовиков.

13 июля Лукашенко заявил о начале активной борьбы против действующих в республике «прозападных СМИ», а также некоммерческих и неправительственных организаций. За этим последовали массовые обыски в десятках общественных объединений и редакций газет.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против независимой прессы и отдельных журналистов. В начале протестов они подвергались задержаниям и избиениям. Многие сотрудники СМИ были отправлены в СИЗО, несколько десятков получили реальные сроки за свою деятельность. Лукашенко неоднократно заявлял, что за протестными акциями стояли западные страны.