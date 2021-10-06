Президент Германии прибыл на Украину почтить память жертв Холокоста

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину, чтобы почтить память жертв Холокоста в годы Второй мировой войны. Сообщение об этом появилось на странице посольства ФРГ в республике в Twitter.

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Первым делом политик посетит село Корюковка Черниговской области, где в 1943 году нацисты уничтожили более семи тысяч мирных жителей. «Далее запланированы встречи с [президентом Украины] Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом», — говорится в сообщении.

Заключительной частью поездки Штайнмайера станет траурное мероприятие в Бабьем Яре — месте массовых убийств евреев, цыган и советских военнопленных немецкими военными и украинскими коллаборационистами под Киевом. Других деталей визита президента ФРГ на Украину пока не приводится.

Ранее стало известно о намерении мэрии Киева установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, причастному к расстрелу мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. «Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев», — отреагировали на это известие в Украинском еврейском комитете.