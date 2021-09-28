На Украине решили установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, причастному к расстрелу евреев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

Он уточнил, что памятную доску члену ОУН (организация запрещена в России) планирует сделать мэрия Киева в рамках международного проекта «Камни преткновения», который призван почтить жертвы нацизма.

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«Внимание! К 80-летию Бабьего Яра посольство Германии совместно с Украинским центром холокоста и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев Киева, члену ОУН, бургомистру Киева в 1941-1942 годах. Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами», — пояснил Долинский.

Посольство ФРГ на Украине в своем Facebook-аккаунте опубликовало ссылку на официальный сайт проекта «Камни преткновения», где опубликована интерактивная карта с адресами, где будут установлены памятные доски. Одна из отметок по улице Братская в Киеве содержит фото Владимира Багазия, однако в его биографии не указаны сведения о причастности к расстрелу евреев во время оккупации.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) участвовал в «чествовании» нацистов. Он обвинил УИНП в прославлении военнослужащих дивизии СС «Галичина», в которой служили украинские националисты. По его мнению, факт службы в этом подразделении является клеймом для человека, который порочит идею независимости Украины.

