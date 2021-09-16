Украину обвинили в уничтожении символов памяти победы над нацизмом

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич обвинил Украину в уничтожении символов памяти победы над нацизмом в период Второй мировой войны. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат отметил на заседании постсовета ОБСЕ, что эту кампанию развернули власти страны, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о том, что влияние неонацистов сегодня «меньше, чем ноль».
«На Украине весьма вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка. Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг государственной политики — их именами называют улицы и социальные объекты», — добавил Лукашевич.
Он привел в пример снос монумента Боевой Славы в Львове, памятника солдатам разных национальностей, павшим в боях за освобождение Украины. Постпред подчеркнул, что надругательство над символами общей для народов бывшего СССР победы — это прямое нарушение обязательств Украины по Соглашению об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Ранее депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что на Украине существует большое количество радикалов, которые готовы спровоцировать конфликт с властью, ведущий к массовым беспорядкам и хаосу. Парламентарий пояснил, что власти сами усугубляют ситуацию. С ним согласился источник в украинском МВД, который отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не рискует вводить меры против националистов.