Украину обвинили в уничтожении символов памяти победы над нацизмом

Постпред РФ Лукашевич: Киев развернул кампанию по уничтожению памяти о победе над нацизмом

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич обвинил Украину в уничтожении символов памяти победы над нацизмом в период Второй мировой войны. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил на заседании постсовета ОБСЕ, что эту кампанию развернули власти страны, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о том, что влияние неонацистов сегодня «меньше, чем ноль».

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«На Украине весьма вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка. Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг государственной политики — их именами называют улицы и социальные объекты», — добавил Лукашевич.

Он привел в пример снос монумента Боевой Славы в Львове, памятника солдатам разных национальностей, павшим в боях за освобождение Украины. Постпред подчеркнул, что надругательство над символами общей для народов бывшего СССР победы — это прямое нарушение обязательств Украины по Соглашению об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ранее депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что на Украине существует большое количество радикалов, которые готовы спровоцировать конфликт с властью, ведущий к массовым беспорядкам и хаосу. Парламентарий пояснил, что власти сами усугубляют ситуацию. С ним согласился источник в украинском МВД, который отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не рискует вводить меры против националистов.

