Захарова заявила об использовании Украины Западом и упрекнула Киев в наивности

Запад использует Украину как инструмент для воздействия на Россию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она отметила, что на Западе на самом деле не рассматривают Киев в качестве партнера. «Мы давно говорили о том, что Украину просто используют. Мы давно говорили, что это инструмент воздействия на нашу страну, по крайне мере попытка оказать некое влияние, придумать повод для новых санкций», — объяснила представительство внешнеполитического ведомства.

Дипломат также упрекнула украинские власти в наивности и категорическом нежелании прислушиваться к мнению Москвы. «Если мы им об этом говорим, то нас не слышат. А если им то же самое говорит, к примеру, кто-то из прибалтийской страны, то эта информация тут же доходит», — подчеркнула она.

Во время брифинга Захарова также назвала Украину плацдармом для антироссийских экономических и энергетических инициатив. По ее мнению, у Киева еще есть возможность предотвратить уничтожение страны и превращение в «кнопку западных кураторов». Она добавила, что для этого украинским властям необходимо «осознать и изменить свою тактику».

