Украина давно стала «плацдармом» для странных антироссийских экономических и энергетических инициатив. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она заявила, что у Украины еще остался шанс предотвратить свое уничтожение и превращение в «кнопку западных кураторов». Захарова подчеркнула, что для этого властям страны необходимо «осознать и изменить свою тактику».

По ее мнению, в первую очередь в Киеве должны понять, в чем заключаются настоящие национальные интересы Украины. В частности, дипломат предложила украинским властям задуматься над тем, с кем им стоит «торговать и выстраивать сотрудничество».

Ранее Захарова обвинила США в подрыве стабильности на Украине и усугублении отношений Киева с Москвой. По ее словам, американские власти подкупают украинского президента Владимира Зеленского финансовой помощью и под видом распространения демократии в регионе усиливают давление на Россию.