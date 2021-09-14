Захарова раскрыла истинные намерения США в демократизации Украины

Захарова: проект США по демократизации Украины направлен на сдерживание России в регионе

Проект США по демократизации Украины направлен на подрыв стабильности в регионе и усугубление отношений республики с Россией. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.

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По ее словам, американские власти подкупают украинского лидера Владимира Зеленского финансовой помощью, чтобы реализовать свои истинные намерения в регионе, а именно — под видом распространения демократии оказывать давление на Россию.

«Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять», — рассказала Захарова. Она добавила, что данные действия идут вразрез с реальными интересами украинского народа.

Ранее стало известно, что Украина получит от США финансовую помощь в размере более 45 миллионов долларов. Обязательство о предоставлении Киеву денежных средств уже было включено в заявление американского президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского «об американо-украинском стратегическом партнерстве». Совместный документ был принят в среду, 1 сентября, по итогам переговоров между лидерами двух стран в Вашингтоне.

Позже сообщалось, что Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) окажет экономическую помощь Украине на три миллиарда долларов.