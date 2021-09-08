Захарова заявила о шовинистской политике Киева в отношении советского наследия

Действия украинских властей в отношении памятников культурного наследия времен СССР демонстрируют их стремления исказить исторические факты. Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала планы руководства Украины снести мемориал «Вечный огонь» в городе Дрогобыч Львовской области.

По ее словам, Киев, уничтожая символы героизма советских солдат и переименовывая улицы в честь фашистов, выстраивает государственную политику на принципах «агрессивного национализма, шовинизма и нетерпимости», что вызывает обеспокоенность российских властей.

«Бесстыдное надругательство над прахом советских воинов, выходцев из всех республик СССР, ведется Киевом в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов», — сказала Захарова и призвала Украину отказаться от осквернения памяти героев Великой Отечественной войны.

Она отметила, что в республике на государственном уровне идет активная пропаганда возрождения нацизма и «подвигов» участников Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России), участвовавших в зачистке неукраинского населения.

6 сентября на Украине избавились от памятника дружбе Киева и Москвы. Столичное коммунальное предприятие выполнило решение властей и снесло памятное сооружение. В ответ на это Захарова обвинила украинские власти в пропаганде ненависти по отношению к Москве. Она указала, что руководство страны попыталось преподнести демонтаж памятника дружбы Киева и Москвы как «некую победу» и тем самым поставить крест на дружбе двух народов.