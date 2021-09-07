Захарова обвинила Киев в навязывании украинцам ненависти к России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они навязывают населению ненависть к России. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

По ее словам, в Москве с горечью наблюдают за упорным навязыванием ненависти украинцам ко всему, что связанно с Россией. Так Захарова прокомментировала снос памятника в честь дружбы Киева и Москвы.

Представитель ведомства заявила, что «отдельные украинские политики уже попытались преподнести это событие как некую "победу" Украины, которую стоит отметить». Кроме того, по ее словам, нашлись и те, кто поспешил поставить крест на дружбе наших народов и навсегда забыть о ней. «В Киеве полагают, что для простых украинцев уже не осталось других поводов для радостных торжеств», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что произошедшее вызывает только сожаление и является примером того, о чем президент России Владимир Путин писал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев». «"Правильным" патриотом "незалежной" объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию», — отмечается в заявлении.

Захарова вновь призвала украинские власти прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. Она заявила, что в погоне за разрушением своих исторических корней можно с легкостью нанести ущерб и собственной государственности.

6 сентября на Украине избавились от памятника дружбе Киева и Москвы. Столичное коммунальное предприятие выполнило решение властей и снесло памятное сооружение, установленное в Голосеевском районе Киева. Сейчас монумент хранится в районной администрации. По ее словам, впоследствии из него сделают экспонат в «музее тоталитаризма».