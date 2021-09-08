МИД Украины отреагировал на претензии из-за сноса памятника дружбы с Москвой

Упреки российских политиков и дипломатов из-за сноса памятника дружбы Киева и Москвы вызывают удивление, так как добрососедские отношения между странами давно отсутствуют. Об этом в интервью УНИАН заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Памятник дружбы Москвы и Киева появился в украинской столице на улице Маршала Якубовского в 2001 году. В начале июля этого года местный городской совет проголосовал за его демонтаж, 6 сентября коммунальщики избавились от монумента и пообещали передать его в Музей тоталитаризма.

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«Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится», — заявил Николенко. Он заверил, что Россия несет ответственность за развязывание конфликта в Донбассе, из-за чего погибли тысячи украинских граждан, и поддержал демонтаж памятника.

Дипломат добавил, что снесенный объект не отражал «реалии настоящего» и предсказал строительство на его месте нового. «Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяние России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю», — сказал спикер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в пропаганде ненависти по отношению к Москве. Она указала, что руководство страны попыталось преподнести демонтаж памятника как «некую победу» и тем самым поставить крест на дружбе двух народов. «В Киеве полагают, что для простых украинцев уже не осталось других поводов для радостных торжеств», — подчеркнула дипломат.