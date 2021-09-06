В Совфеде высказались по поводу сноса в Киеве памятника дружбе с Москвой

Джабаров: Украине рано или поздно придется ответить за снос памятников и не только

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал низким и недальновидным поступком снос памятника дружбе Киева и Москвы на Украине. Он выразил убежденность, что рано или поздно этот трагический маскарад закончится и люди, стоящие за ним, придут к ответу. Свое мнение политик высказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Киевского городского совета Алина Михайлова сообщила, что на Украине избавились от памятника дружбе Киева и Москвы. Она отметила, что столичное коммунальное предприятие выполнило решение властей и снесло памятное сооружение, установленное в Голосеевском районе Киева. Михайлова отметила, что сейчас монумент хранится в районной администрации. По ее словам, впоследствии из него сделают экспонат в «музее тоталитаризма».

Джабаров: Они сидят на суку, который называется дружба с Россией, и рубят его

Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» выразил сомнение в том, что подобные действия смогут повлиять на взаимоотношения Москвы и Киева. По его словам, это невозможно, поскольку киевские власти делают все, чтобы связь между Россией и Украиной перестала существовать. «Оцениваю произошедшее как низменный недальновидный поступок. А в общем-то никак это не повлияет на наши отношения. Потому что украинские власти делают все, что можно, чтобы этих взаимоотношений просто не было», — поделился сенатор.

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Он предположил, какими последствиями может обернуться полный отказ Украины от взаимодействия с Россией. По словам Джабарова, ничем хорошим такое отдаление стран друг от друга закончиться не может.

«Они сидят на суку, который называется "дружба с Россией", и рубят его, не понимая, что если они на самом деле станут проектом "анти-Россия", то для них фактически выбор будет крайне не богатый: либо надо будет доводить всю ситуацию до прямого конфликта, что трагически закончится для Украины, либо лишать украинских граждан исторического общения с родным народом, каким является русский народ для Украины», — сообщил первый зампред профильного комитета Совфеда.

Политик заявил, что подобные инциденты — это «издержки нацистской власти, которая воцарилась на Украине». Джабаров возмутился поведением украинских политиков, которые допускают такие дерзкие выходки и одновременно с этим «набираются наглости требовать, чтобы Россия прокачивала через их территорию газ, заявляя что мы — агрессор, мы с ними воюем».

«Я все-таки надеюсь, что не вся Украина того же мнения. Понятно, что эти нацики запугали население, но рано или поздно этот трагический маскарад закончится, и им придется отвечать за снос памятников и за все остальное. И я думаю, что ответ, который они понесут, будет очень серьезный. Эти люди должны понимать, что долго так продолжаться не сможет. Ну нельзя два братских народа сделать врагами. Можно на какое-то время охладить их отношения, но не рассорить навсегда. А они упорно подталкивают к прямой конфронтации. [Президент Украины Владимир] Зеленский не понимает, чем это может грозить. Мне кажется, он продолжает в своем "95-м квартале" находиться. Только перенес его в резиденцию президента Украины», — высказался Джабаров.

8 июля депутаты Киевского городского совета проголосовали за демонтаж памятника, установленного в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского.

В конце июня депутат горсовета от партии «Европейская солидарность» Олег Левченко рассказал, что ранее решение о сносе монумента приняла депутатская комиссия по вопросам собственности. При этом он заявил, что памятный знак не имеет ничего общего с реальностью. «Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине — враг», — подчеркнул Левченко.