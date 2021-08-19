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Захарова высказалась об осквернении памятника Шухевичу в Канаде

МИД РФ: осквернение памятника Шухевичу говорит об отношении канадцев к фашизму
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Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала осквернение памятника участнику коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу в городе Эдмонтон в Канаде и отметила, что произошедшее говорит об истинном отношении канадцев к фашизму. Ее заявление прозвучало во время брифинга.

В середине августа монумент облили краской и украсили надписью «настоящий нацист» (actual nazi), вандалы пока не найдены. Захарова подчеркнула, что подобный инцидент в очередной раз напоминает о важности борьбы с фашизмом.

«Мы хотели бы особо отметить, что большинство канадцев не разделяют пиетет перед укро-бандеровскими главарями, которых пригрели в стране после Второй мировой войны. Но среди политических деятелей, включая многих членов правительства, многие открыто поддерживают такой русофобски окрашенный ультра-национализм», — заявила представитель МИД.

В начале июля депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Украины Владимира Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам коллаборационистского движения.

В январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины с формулировкой «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование». Однако уже через три месяца, в апреле 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины. Вместе с ним решением суда звания лишился и Шухевич.

Степан Бандера и Роман Шухевич в годы Второй мировой войны занимали руководящие посты в Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и УПА. Под их руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях.

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