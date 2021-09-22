В Раде обвинили украинский институт в чествовании нацизма

Украинский институт национальной памяти (УИНП) участвовал в «чествовании» нацистов. Об этом глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал в интервью телеканалу Hromadske.

Он обвинил УИНП в прославлении военнослужащих дивизии СС «Галичина», в которой служили украинские националисты. По его мнению, факт службы в этом подразделении является клеймом для человека, который порочит идею независимости Украины. Гетманцев подчеркнул, что институт не должен «загрязнять себя тем, что осуждает весь мир».

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Политик также выступил против увеличения расходов на УИНП на 128 процентов, которое предусмотрено проектом бюджета страны на 2022 год. «Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?» — задался вопросом депутат. При этом Гетманцев отметил, что ему бы не хотелось, «чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев».

В апреле в Киеве украинские радикалы впервые провели марш в честь годовщины создания дивизии «Галичина». Организаторами шествия стали несколько организаций, которые призвали своих сторонников приходить на мероприятие вышиванках.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. В основном подразделение участвовало в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944 года дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды, в результате чего была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.