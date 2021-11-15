Объяснена загадка протопланетных дисков

Исследователи из Японии нашли объяснение отсутствию в кольцах протопланетных дисков самих планет. Проведенное ими моделирование на суперкомпьютере показало, что планеты могут покидать протопланетный диск сразу после своего образования. Посвященная этой загадке статья ученых опубликована в The Astrophysical Journal.

Молодые звезды чаще окружены состоящими из газа и пыли протопланетными дисками. Проведенные наблюдения показывают, что в них существует множество вариантов колец разной плотности, в которых зачастую отмечены «пробелы». Объяснить наличие таких структур можно гравитационными эффектами от формирующихся в дисках планет, однако наблюдения пока не обнаружили их рядом с дисками.

Команда астрофизиков смоделирована на суперкомпьютере Национальной астрономической обсерватории Японии ATERUI II случай, когда планета «мигрирует» с места своего первоначального возникновения. Выяснилось, что при низкой вязкости диска образовавшееся на месте формирования планеты кольцо может не следовать за ней, а оставаться на своем месте.

Расчеты исследователей показали, что у этого процесса есть три фазы. На первом планета смещается ближе к звезде, а ее кольцо остается на месте. В ходе второй изначальное кольцо постепенно деформируется, а на новой орбите планеты начинает формироваться новое. В третьей фазе изначальное кольцо исчезает. Выделенные фазы хорошо согласуются с данными наблюдений, отмечают астрофизики.