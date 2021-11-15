Названа средняя стоимость похорон в Москве

Глава ГБУ «Ритуал Екимов: в среднем в Москве на похороны тратят 135 тысяч рублей

Похороны в Москве в среднем обходятся заказчикам в 135 тысяч рублей. Такую цену в интервью РБК назвал глава крупнейшей в столице похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

По его словам, 100-110 тысяч рублей люди тратят на агентские услуги, такие как гроб, катафалк, транспорт, венки, а само захоронение или кремация стоит около 35 тысяч рублей. При этом речь идет не о минимальной цене, а о той, которая сложилась в агентстве.

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Екимов уточнил, что клиенты, которые обращаются к теневым агентам, могут столкнуться с гораздо большими расходами. Например, лента с гравировкой ценой в 100 рублей обойдется у них в 1,5 тысячи рублей. Если же говорить про легальный бизнес, то чек на похороны в Москве вырос не сильно, либо на уровень инфляции, либо за счет новых товаров и услуг.

Глава «Ритуала» заметил, что в целом москвичи не склонны экономить на ритуальных услугах. Поэтому нередко рост чека связан не с тем, что обычный объем услуг стал дороже, а с выбором более дорогой продукции.

Ранее «Коммерсантъ» указывал, что выручка похоронных агентств в первом полугодии 2021 года выросла на 9 процентов, хотя рост смертности составлял 16 процентов. Тогда эксперты обратили внимание на снижение среднего чека — по стране стоимость похорон опустилась с 50 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.

Глава Национального центра развития похоронного дела Павел Уланов призвал не доверять оперативным звонкам из ритуальных агентств сразу после кончины близкого. По его словам, скорее всего, звонят нечистые на руку агенты, услуги которых обойдутся значительно дороже, чем если выбирать организацию самостоятельно.

