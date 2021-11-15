Боевик с Дуйэном Джонсоном и Галь Гадот установил рекорд на Netflix

Фильм Роусона Маршалла Тербер «Красное уведомление» установил рекорд по просмотрам в первый день на стриминговом сервисе Netflix. Об этом исполнитель одной из главных ролей Райан Рейнольдс сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Вау! У "Красного уведомления" крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравляю всю команду!» — написал актер.

Комедийный боевик вышел на Netflix 12 ноября. Рейнольдс сыграл в нем вместе с Дуйэном «Скалой» Джонсоном и Галь Гадот. Сюжет картины рассказывает о том, как вор предметов искусства Нолан Бут объединяется с агентом ФБР Джон Хартли для поиска драгоценного яйца, которое древнеримский генерал Марк Антоний подарил Клеопарте. Вскоре выясняется, что за драгоценностью охотится еще один человек по кличке «Слон» (Bishop).

В августе сообщалось, что гонорар Дуэйна Джонсона за появление в ленте «Красное уведомление» может составить 50 миллионов долларов. Тогда же стало известно, что он занял вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В прошлом году Галь Гадот оказалась на третьем месте среди самых богатых актрис мира.