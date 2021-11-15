Экономика
 
Последние новости
Карпин отказался считать футболом игру сборной в матче против Хорватии
ФСБ решила увеличить оклады работникам своих столовых и складов
Великий мастер рассказал о принятии в масоны в России
Бункер времен Второй мировой войны превратят в котельную
Украина и США договорились о снижении эскалации в Донбассе
Российская следовательница избежала уголовного дела за помощь любовнику в побеге
Huawei нашел способ обойти американские санкции
В Норвегии выявили новый дельта-штамм коронавируса
Пара заработала 10 миллионов рублей за 20 минут на продаже велосипедок
Новости партнеров
Прослушать новость

Кандидат в президенты США обратил внимание на спор по недвижимости на Рублевке

Кандидат в президенты США 2024 года обратил внимание на спор по недвижимости на Рублевке
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года Ли Роудс в своем официальном аккаунте в Twitter обратил внимание на спор вокруг элитной недвижимости на Рублевском Шоссе — в поселке Николина гора. Роудс ретвитнул в своем аккаунте запись предпринимателя Павла Врублевского, в которой тот рассказывает о споре с владельцем дома в поселке Владимиром Шубиным.

«Весь бизнес Шубина в России — это судя по всему незаконная аренда, — пишет Врублевский. — Шубин никогда не собирался продавать мне дом. Этот дом — это объект для сдачи в незаконный найм». После этого Врублевский пошел в суд. «В этой истории я пойду до конца, — заявил предприниматель «Ленте.ру». - До тех пор пока справедливость не будет восстановлена».

Из картотеки дел следует, что Одинцовский городской суд Московской области 16 ноября действительно рассмотрит исковое заявление Павла Врублевского к Владимиру и Светлане Шубиным о признания действующим до декабря 2025 года договора найма жилого помещения, расположенного в ТСЖ «Никологорское» (поселок Николина гора Московской области) и права в нем проживать. Второе требование — взыскать с ответчиков 8,6 миллиона рублей переплаты за аренду дома.

Одновременно с подачей искового заявления истцы обратились в суд с заявлением о принятии мер по обеспечению иска, запрета ответчикам чинить препятствия истцам в пользовании домом. Однако определением Одинцовского городского суда Московской области от 1 сентября 2021 года в удовлетворении заявления истцов о принятии мер по обеспечению иска было отказано. Это определение Врублевские сейчас обжалуют в Московском Областном Суде. Копия заявления имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Павел Врублевский — известный бизнесмен: основатель платежной компании ChronoPay, фонда RNP.com, первый инвестор в habr.com и экс-совладелец «Финансовой газеты». А история с домом началась еще в 2010 году, когда предприниматель арендовал его, ка кон сам пишет на своей странице в интернете, «у некоего странного господина Шубина».

Стоимость аренды составляла 10 тысяч долларов в месяц. Затем 5 тысяч долларов. В 2019 году Шубин предложил купить дом, стороны подписали предварительный договор купли-продажи за 2 миллиона 205 тысяч долларов. Были оговорены задатки — 10 тысячам долларов в месяц. К марту месяцу 2021 года необходимая сумма была собрана. К тому моменту безналом и наличными Врублевский передал Шубину около 300 тысяч долларов и потратил еще 150 тысяч долларов на ремонт.

«Первое, что случилось, Шубин внезапно впал в истерику в отношении последнего платежа по продлению договора, — пишет Врублевский. — Позже выяснилось, что те 30 тысяч долларов были переплатой». А дальше оказалось, что часть строений (гараж-котельная) невозможно зарегистрировать без сноса здания. После этого Шубин расторгает договор. «Шубин прислал емэйл, что сделки больше нет. Вообще ничего нет и договоров тоже», — пишет Врублевский. — Но при этом Шубин настаивал еще на одном транше в 10 тысяч долларов, хотя ему было оплачено на три месяца вперед. «Так меня обманули на почти пол миллиона долларов США, — возмущается Врублевский. — Продавали дом, который заведомо было невозможно продать. А задаток присвоили». Врублевский обратился в полицию, но в ОВД Успенское отказали в возбуждении уголовного дела.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в прокуратуре, по факту спора между Врублевским и Шубиным уже неоднократно проводились прокурорские проверки, в том числе — по результатам работы сотрудников полиции. Как рассказали «Ленте.ру» адвокаты Врублевского, прокуратура области дважды возвращала отказной материал доследственной проверки обратно в ОВД Успенское на дополнительную проверку, но каждый раз ОВД опять выносил отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По их словам, в настоящее время прокуратура области опять проводит проверку по этому материалу

К слову, Департамент городского имущества довольно успешно судится с Шубиными, владельцами автосервиса и гранитной мастерской на Варшавском шоссе. Город выделил эту территорию в аренду для складских помещений при условии «благоустройства территории», но Шубины использовали ее не по назначению, в результате чего по решению суда часть строений была снесена.

«Зачем обещать 5 лет продать дом, который продать невозможно? В чем смысл преступления? Заработать на задатках?» — задается вопросом Врублевский. Ответ он узнал случайно. Сын Шубина юрист, живет и работает в США, часто бывает там и Шубин, который стал налоговым резидентом США. Значит, обязан декларировать налоги — до 25 процентов с продажи зарубежной собственности. Но есть одна вещь, которую налоговый резидент США в принципе не может сделать рентабельно никогда: сдавать в найм или аренду помещения в России. Потому что при сдаче налог придется платить и в США и в России.

Адвокаты Павла Врублевского в разговоре также отметили, что Шубины в суде г. Одинцово неожиданно заявили требование выплатить им заново 150 тысяч долларов США, которые ранее сами же и признавали оплаченными в их же показаниях в ОВД Успенское. По мнению юристов Врублевского вероятней всего они не учли, что копия их показаний официально передается заявителю. По их словам, это и стало последней каплей для Врублевского, после чего он в очередной раз обратился в прокуратуру, поскольку, по его мнению, ответчики умудрились совершить новое уголовное преступление еще не успев пройти проверки по старому и выложил всю историю себе в блог, до этого не предавая историю огласке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
05:3912 ноября

Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти в два раза

03:0914 ноября

Экономист назвала россиянам способ получить максимальную пенсию

03:0014 ноября

Россияне потеряли интерес к рефинансированию кредитов

Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
22:1513 ноября

В ПФР назвали способ выйти на пенсию в 50 лет

21:5513 ноября

Инвесткомпании позитивно оценили опубликованные «Роснефтью» результаты

21:1413 ноября

Вучич захотел достичь с Путиным понимания по цене на газ для Сербии

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
18:1313 ноября

В России пожаловались на «галопирующие» темпы роста цен на бензин

17:3613 ноября

На Украине из-за нехватки топлива встали большинство электростанций

16:1113 ноября

Спор Москвы и Киева за миллиарды долларов сравнили с «угрозой пушкой президенту»

Россия
Россиянке вынесли приговор за издевательства над душевнобольной дочерью
Бизнес-акселератор для женщин-предпринимателей начался в Подмосковье
В Москве мужчина распылил в лицо таксисту перцовый баллончик
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Минздрав направил медиков в российский регион для помощи в борьбе с COVID-19
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
Все материалы
Бывший СССР
Верховная Рада устала от критики законопроектов депутатов и разгонит экспертов
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса
Их не ждут.
Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
В Азербайджане объяснили слова Пашиняна о вторжении военных в Армению
Все материалы
Экономика
В Кремле сообщили об обсуждении транзита газа через Белоруссию
Россияне испугались роста цен из-за новых пошлин
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Путин поручил выделить дополнительные 500 миллиардов рублей для регионов
Восточный сервис дал сбой.
В Казахстане завершилось судебное разбирательство дела российского топ-менеджера
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Российского адвоката поймали с наркотиками
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
SberBox Top и SmartBadge стали лауреатами премии CES Innovation Awards
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Российским фанатам запретили свободно ходить по Сплиту перед игрой с Хорватией
Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников высказался о принудительной вакцинации в России
Газету раскритиковали за статьи о покинувших Омск девушках
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Собчак поздравила Дудя с долгожданным героем интервью
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью рекламы в сети
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла необычный способ наказать съевшего ее трусы пса
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Женщина забеременела собственным внуком ради родившейся без матки дочери
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог рассказала о полезных для похудения свойствах овсянки
Женщина получила выигранный братом миллион долларов и отказалась его отдавать
Дэвид Макмиллан и его супруга Жанетт Тобин Дюфаур«Надеялись, его повесят»
Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
Все материалы
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля в Европе
Polo? Полно! 11 братьев российского Volkswagen Polo со всех уголков планеты
Модели, которые продают в разных странах
Илон Маск объяснил, почему новые Tesla задерживаются
Интересные модели Nissan, которые мы упустили
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили
Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
Они нам нужны: американские кроссоверы
Кузены General Motors, «Форды» и архаичный монстр с суперкаровской мощностью
Обновлен самый экономичный Geely Coolray
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вечная терапия:
почему тех, кто печет хлеб, в России считают настоящими трудоголиками и романтиками
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
Город-герой Мурманск.
Как Заполярье стало единственной территорией, где СССР не понес ни одного тяжелого поражения?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Челябинске появится новый каток
В Шерегеше появится новый горнолыжный кластер
Победители конкурса «Лапа дружбы» получат средства на помощь бездомным животным
Все материалы