Кандидат в президенты США обратил внимание на спор по недвижимости на Рублевке

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года Ли Роудс в своем официальном аккаунте в Twitter обратил внимание на спор вокруг элитной недвижимости на Рублевском Шоссе — в поселке Николина гора. Роудс ретвитнул в своем аккаунте запись предпринимателя Павла Врублевского, в которой тот рассказывает о споре с владельцем дома в поселке Владимиром Шубиным.

«Весь бизнес Шубина в России — это судя по всему незаконная аренда, — пишет Врублевский. — Шубин никогда не собирался продавать мне дом. Этот дом — это объект для сдачи в незаконный найм». После этого Врублевский пошел в суд. «В этой истории я пойду до конца, — заявил предприниматель «Ленте.ру». - До тех пор пока справедливость не будет восстановлена».

Из картотеки дел следует, что Одинцовский городской суд Московской области 16 ноября действительно рассмотрит исковое заявление Павла Врублевского к Владимиру и Светлане Шубиным о признания действующим до декабря 2025 года договора найма жилого помещения, расположенного в ТСЖ «Никологорское» (поселок Николина гора Московской области) и права в нем проживать. Второе требование — взыскать с ответчиков 8,6 миллиона рублей переплаты за аренду дома.

Одновременно с подачей искового заявления истцы обратились в суд с заявлением о принятии мер по обеспечению иска, запрета ответчикам чинить препятствия истцам в пользовании домом. Однако определением Одинцовского городского суда Московской области от 1 сентября 2021 года в удовлетворении заявления истцов о принятии мер по обеспечению иска было отказано. Это определение Врублевские сейчас обжалуют в Московском Областном Суде. Копия заявления имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Павел Врублевский — известный бизнесмен: основатель платежной компании ChronoPay, фонда RNP.com, первый инвестор в habr.com и экс-совладелец «Финансовой газеты». А история с домом началась еще в 2010 году, когда предприниматель арендовал его, ка кон сам пишет на своей странице в интернете, «у некоего странного господина Шубина».

Стоимость аренды составляла 10 тысяч долларов в месяц. Затем 5 тысяч долларов. В 2019 году Шубин предложил купить дом, стороны подписали предварительный договор купли-продажи за 2 миллиона 205 тысяч долларов. Были оговорены задатки — 10 тысячам долларов в месяц. К марту месяцу 2021 года необходимая сумма была собрана. К тому моменту безналом и наличными Врублевский передал Шубину около 300 тысяч долларов и потратил еще 150 тысяч долларов на ремонт.

«Первое, что случилось, Шубин внезапно впал в истерику в отношении последнего платежа по продлению договора, — пишет Врублевский. — Позже выяснилось, что те 30 тысяч долларов были переплатой». А дальше оказалось, что часть строений (гараж-котельная) невозможно зарегистрировать без сноса здания. После этого Шубин расторгает договор. «Шубин прислал емэйл, что сделки больше нет. Вообще ничего нет и договоров тоже», — пишет Врублевский. — Но при этом Шубин настаивал еще на одном транше в 10 тысяч долларов, хотя ему было оплачено на три месяца вперед. «Так меня обманули на почти пол миллиона долларов США, — возмущается Врублевский. — Продавали дом, который заведомо было невозможно продать. А задаток присвоили». Врублевский обратился в полицию, но в ОВД Успенское отказали в возбуждении уголовного дела.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в прокуратуре, по факту спора между Врублевским и Шубиным уже неоднократно проводились прокурорские проверки, в том числе — по результатам работы сотрудников полиции. Как рассказали «Ленте.ру» адвокаты Врублевского, прокуратура области дважды возвращала отказной материал доследственной проверки обратно в ОВД Успенское на дополнительную проверку, но каждый раз ОВД опять выносил отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По их словам, в настоящее время прокуратура области опять проводит проверку по этому материалу

К слову, Департамент городского имущества довольно успешно судится с Шубиными, владельцами автосервиса и гранитной мастерской на Варшавском шоссе. Город выделил эту территорию в аренду для складских помещений при условии «благоустройства территории», но Шубины использовали ее не по назначению, в результате чего по решению суда часть строений была снесена.

«Зачем обещать 5 лет продать дом, который продать невозможно? В чем смысл преступления? Заработать на задатках?» — задается вопросом Врублевский. Ответ он узнал случайно. Сын Шубина юрист, живет и работает в США, часто бывает там и Шубин, который стал налоговым резидентом США. Значит, обязан декларировать налоги — до 25 процентов с продажи зарубежной собственности. Но есть одна вещь, которую налоговый резидент США в принципе не может сделать рентабельно никогда: сдавать в найм или аренду помещения в России. Потому что при сдаче налог придется платить и в США и в России.

Адвокаты Павла Врублевского в разговоре также отметили, что Шубины в суде г. Одинцово неожиданно заявили требование выплатить им заново 150 тысяч долларов США, которые ранее сами же и признавали оплаченными в их же показаниях в ОВД Успенское. По мнению юристов Врублевского вероятней всего они не учли, что копия их показаний официально передается заявителю. По их словам, это и стало последней каплей для Врублевского, после чего он в очередной раз обратился в прокуратуру, поскольку, по его мнению, ответчики умудрились совершить новое уголовное преступление еще не успев пройти проверки по старому и выложил всю историю себе в блог, до этого не предавая историю огласке.