Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

Сообщения в WhatsApp продолжают храниться в памяти телефона даже после их удаления из личных переписок и групповых чатов. Как выяснили журналисты The Sun, их можно прочитать с помощью функции резервного копирования.

Чтобы восстановить удаленные сообщения, необходимо удалить WhatsApp, а затем снова установить его из магазина приложений. После входа в систему пользователю предложат воспользоваться существующими на устройстве резервными копиями мессенджера. После восстановления в переписках окажутся в том числе и удаленные сообщения.

В The Sun отмечают, что найденный способ — далеко не единственный. Прочитать удаленные сообщения в WhatsApp можно также с помощью журнала уведомлений, который хранится на устройстве. Однако для этого необходимо, чтобы пользователь взаимодействовал с уведомлением о сообщении, которое затем было удалено. Кроме того, перезагрузка телефона может сбросить реестр уведомлений.

Резервные копии чатов и всех сообщений в WhatsApp по умолчанию создаются ежедневно в 2 часа ночи по местному времени пользователя. Однако в настройках можно изменить периодичность на еженедельную или даже ежемесячную.