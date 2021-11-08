В WhatsApp появится долгожданная функция

WABetaInfo: WhatsApp можно будет использовать на компьютере без привязки к телефону

Популярный мессенджер WhatsApp можно будет использовать на компьютере без привязки к телефону. О появлении этой долгожданной функции сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что новая бета-версия доступна любому пользователю. Предложение принять участие в тестировании появится после синхронизации приложения с десктопной версией WhatsApp. После того, как пользователь воспользуется новой функцией, ему не нужно будет проходить повторную авторизацию для доступа к WhatsApp, даже если смартфон владельца сломался или разрядился.

Один аккаунт можно будет включать на четырех устройствах. Внедрение этой опции потребовало полной переработки систем безопасности WhatsApp.

На этапе бета-тестирования будут действовать отдельные ограничения. В частности, недоступной окажется отправка голосовых и видеосообщений тем контактам, которые еще не обновили программу до последней версии.

Ранее россиян предупредили об опасности популярных мессенджеров. По словам эксперта по информационной безопасности компании AT Consulting Андрея Слободчикова, в период пандемии почтовые сервисы и социальные сети, в том числе мессенджеры, являются наиболее распространенными каналами утечек. Это связано с тем, что они используют сторонние сервисы для передачи и хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации.