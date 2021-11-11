Пользователей Android предупредили о самых серьезных хакерских угрозах

Россия вошла в число мировых лидеров по количеству хакерских угроз для пользователей операционной системы Android. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, аналитики которой предупредили россиян о самых серьезных потенциальных проблемах.

В частности, эксперты выяснили, что с мая по август 2021 года общее количество зловредных программ для Android в России увеличилось почти на треть (32,6 процента) по сравнению с показателями начала года. Это позволило стране войти в топ-5 стран мира по величине хакерских угроз. Также значительный рост зафиксирован в Индии, Бразилии, Мексике и на Украине.

Специалисты ESET отдельно отметили серьезный рост активности банковских вредоносных программ и приложений для Android. Количество таких атак за лето увеличилось сразу на 200 процентов. В качестве примера аналитики привели достаточно распространенный в России опасный троян TrojanDropper.Agent, который стали скачивать на 18,4 процента чаще. Уточняется, что вирус способен проникать в операционную систему, менять внутренние настройки и похищать личные данные.

Среди других источников угроз для пользователей Android значительный рост продемонстрировали шпионское ПО (на 71 процент) и трояны для показа нежелательной рекламы (на 63 процента). Единственными категориями, в которых зафиксировано снижение, стали криптомайнеры (на 14,3 процента) и программы-вымогатели (на 7,7 процента).

Ранее россиян предупредили об основных схемах мошенников в WhatsApp. Нередко злоумышленники выдают себя за сотрудников банков или другой организации, подделывая «аватарку» этой компании. При этом они также могут звонить россиянам от лица правоохранительных органов или работников кредитных организаций.