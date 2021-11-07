Названы способы распознать слежку по веб-камере

Основатель DLBI Оганесян: через веб-камеру можно следить при помощи вредоносного ПО

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в беседе с агентством «Прайм» назвал способы распознать слежку через веб-камеру. Если речь идет о наблюдении при помощи встроенных в компьютер средств, то сработает индикатор работы камеры.

Если же используется вредоносное программное обеспечение (ПО), то косвенным признаком могут быть запросы на доступ к камере и микрофону, добавил специалист. «Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально — например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», — пояснил он.

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Оганесян напомнил, что доступ к камере жестко контролируется операционной системой, поэтому для получения доступа требуется либо установить свое ПО, либо сделать так, чтобы пользователь сам разрешил подключение. Он порекомендовал не устанавливать неизвестные программы с непонятных сайтов или неофициальных магазинов, а также использовать антивирус.

Эксперт добавил, что видео и аудио используются злоумышленниками для сбора компромата и запугивания. Если камере достаточно закрыть объектив, чтобы предотвратить слежку, то захваченный микрофон отключить сложнее, поэтому прослушивание куда более опасно с точки зрения утечки конфиденциальной информации.

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