Психолог рассказал о деградации человечества из-за соцсетей

Регулярное использование социальных сетей и интернета в целом может привести к отупению человечества, предположил доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян. В большом интервью «Ленте.ру» в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» он рассказал, что некоторые признаки пагубного влияния технологий на человека уже можно наблюдать на примере поколения зумеров — людей, родившихся в период со второй половины 1990-х по вторую половину 2010-х годов.

Мкртычян объяснил, что люди, не выпускающие из рук смартфон, теряют навыки мышления, что в перспективе может привести к деградации. В качестве примера он раскрыл опыт наблюдения за своими студентами. «Я преподаю в вузе около 20 лет, причем не только у психологов. Я работаю с врачами, юристами, специалистами технических направлений и наблюдаю из поколения в поколение обратную динамику. Современные студенты абсолютно не умеют работать с большими массивами информации. Особенно если эта информация сложная. А она и должна быть сложной в любой сфере высшего образования», — подчеркнул клинический психолог.

Причина кроется в том, что молодое поколение пользуется готовыми сценариями, считает Мкртычян.

«Сейчас есть даже специальные игрушки, которыми лепят снежки. Это некое новшество, но с этого начнется деградация наших детей: даже на таком уровне они не развивают мелкую моторику. Дальше — больше: сначала они не умеют лепить снежок, потом они не умеют написать простое сочинение, а потом — прочитать большой текст», — посетовал специалист.

Для повышения общего уровня интеллекта и развития мышления эксперт посоветовал читать книги. Развитию психических функций способствуют книги в печатном виде. От аудиокниг, по его мнению, гораздо меньше пользы: они не позволяют развиваться словесно-логическому мышлению.

Подробнее о влиянии соцсетей и технологий на человечество — в большом интервью Мкртычяна, которое «Лента.ру» публикует в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» Проект исследует влияние алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того, на YouTube-канале «Ленты.ру» публикуется трехсерийный документальный сериал, в котором исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.