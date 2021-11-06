Названы главные признаки взлома смартфона

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим в беседе с агентством «Прайм» назвал главные признаки взлома смартфона.

По его словам, о «проникновении» киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Он отметил, что одним из вероятных признаков взлома может быть увеличение скорости разрядки аккумулятора. «Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор», — сказал Косарим.

Эксперт добавил, что о взломе может свидетельствовать также появление новых приложений, которые владелец смартфона не устанавливал и которые невозможно удалить или закрыть. Также признаками взлома являются автоотключение, невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления, а также беспричинное списание денег со счета.

Ранее сотрудники Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что смартфон может сообщить очень много информации о пользователе, например, о месте отдыха, посещении тех или иных мест. «Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией», — подчеркнули специалисты.

