Миллионы пользователей предупредили о серьезной уязвимости популярного браузера

Миллионы пользователей Google Chrome по всему миру предупредили о необходимости обновить популярный браузер до последней версии. Как отмечают журналисты Mirror, это связано с двумя серьезными уязвимостями, обнаруженными в программе.

Как отмечает издание, угроза оказалась достаточно серьезной из-за того, что одна из обнаруженных проблем относится к «уязвимостям нулевого дня». Так называют изъяны в программе, которые долгое время могли эксплуатироваться злоумышленниками, пока они не были официально обнаружены.

Специалистам Google удалось устранить проблему, однако, чтобы спастись от угрозы, пользователи должны скачать и установить последнее обновление Google Chrome либо позволить своим устройствам сделать это в автоматическом режиме. В корпорации также напомнили о необходимости использования дополнительного встроенного инструмента защиты — менеджера паролей.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp перестал работать у пользователей устаревших моделей смартфонов. С 1 ноября популярный мессенджер стал поддерживать только устройства с операционными системами Android 4.1 и iPhone с iOS 10 или новее.