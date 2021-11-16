Умер звезда сериала «Кости»

Американский актер, звезда сериала «Кости» Хит Фриман умер на 42-ом году жизни. Об этом пишет Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.

Он подчеркнул, что Фриман был блестящим человеком с сильным характером. По словам Монтифьоре, артист был предан семье и друзьям, а также испытывал «необычайный интерес» к жизни.

Менеджер Фримана добавил, что актер гордился своей недавней работой в кино и мечтал реализовать карьерные амбиции. В настоящее время причина смерти Фримана неизвестна. Отмечается, что он скончался во сне в своем доме в Остине.

Наибольшую известность Хиту Фриману принесла роль серийного убийцы Говарда Эппса в сериале «Кости». Артист также играл в таких шоу, как «Морская полиция: Спецотдел», «Ищейка», «Скорая помощь», «Без следа» и других. Помимо актерской деятельности Фриман был сценаристом и продюсером двух фильмов.