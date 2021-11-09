Умер звезда сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл

Умер американский актер Дин Стоквелл. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственный источник.

Стоквелл скончался дома в возрасте 85 лет. Смерть наступила 7 ноября по естественным причинам.

Дин Стоквелл родился в марте 1936 года в Северном Голливуде штата Калифорния. Он впервые появился на большом экране в возрасте семи лет и практически сразу стал исполнять роли первого плана. В 1945 году сыграл в мюзикле «Поднять якоря» вместе с Фрэнком Синатрой и Джином Келли. В отличие от многих звезд-детей Стоквелл смог успешно продолжить свою карьеру. В 1959 и 1962 годах его актерская игра в фильмах «Насилие» и «Долгий день уходит в ночь» была отмечена призами Каннского кинофестиваля. В 1970-х годах он начал много сниматься на телевидении.

Наибольшую известность Стоквелл получил благодаря фантастическому сериалу «Квантовый скачок». За роль Альберта «Эла» Калавичи в шоу его неоднократно номинировали на «Золотой глобус» и премию «Эмми». В 1992 году артист удостоился звезды на Голливудской аллее славы. Кроме того, Стоквелл снимался в кинокартине режиссера Вима Вендерса «Париж, Техас», а также в «Дюне» и «Синем бархате» Дэвида Линча.