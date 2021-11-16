США пообещали «искать ответы» на испытания Россией противоспутниковой системы

Белый дом обвинил Россию в «пренебрежении безопасностью» из-за испытания противоспутниковой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

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В администрации президента США Джо Байдена также пообещали, что будут искать с союзниками ответ на испытания Москвой оружия в космосе. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс также добавила, что действия России демонстрируют полное пренебрежение безопасностью, стабильностью и поддержанием долгосрочной устойчивости космоса для всех стран.

Ранее сообщалось, что Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В ответ на это официальный представитель Госдепа США заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.

