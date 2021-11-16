Передавшему правозащитникам архив с пытками заключенных отменили арест

Суд Саратова отменил заочный арест программиста Савельева по делу о видео с пытками

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове принял решение об отмене меры пресечения в виде заочного ареста программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками заключенных в тюремной больнице. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат Снежана Мунтян.

По ее словам, решение вынесено по кассационному представлению прокурора Саратовской области, который просил отменить постановление о заочном аресте Савельева, принятое Октябрьским районным судом Саратова еще 18 октября.

10 ноября стало известно, что прокуратура прекратила производство по уголовному делу программиста в связи с незаконностью и необоснованностью. Оно было возбуждено следователями МВД по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

По версии следствия, Савельев «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации». Речь идет о записях архива пыток.

Полиция намеревалась объявить программиста в международный розыск, помимо федерального. Он сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.