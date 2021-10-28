Передавшего правозащитникам архив с пытками заключенных заочно арестовали

Передавший правозащитникам видеоархив с пытками над заключенными в российских колониях программист Сергей Савельев заочно арестован по решению суда. Об этом сообщили РИА Новости в МВД.

Решение об избрании меры пресечения принято по ходатайству следствия еще 18 октября. На основании постановления суда Савельева объявят в международный розыск.

По версии следствия, с 2018-го по декабрь 2020 года Савельев в областной туберкулезной больнице ФСИН получил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, скопировал ее и передал посторонним лицам для обнародования в прессе.

23 октября сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск Савельева.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.