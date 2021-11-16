ЕС начнет переговоры о допуске США к европейским оборонным проектам

Европейский союз (ЕС) готов начать переговоры с Вашингтоном о допуске США к оборонным и военно-промышленным проектам объединения. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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По словам дипломата, в ходе заседания управляющего совета Европейского оборонного агентства планируется утвердить мандат для переговоров об административном регламенте, чтобы США смогли участвовать в указанных проектах. «Это откроет двери для запуска диалога об обороне и безопасности. Это было условие США, и я ожидаю, что министры договорятся о запуске переговоров», — рассказал он.

Таким образом, США получат доступ к участию в проектах европейской политики постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO). Они включают планы по созданию новых вооружений, оборонной техники, развитии общих возможностей в кибер-пространстве. Боррель подчеркнул, что вопрос об агрессивных действиях России у своих границ не стоит на повестке дня, однако он будет обсуждаться в ходе рабочего обеда.

7 ноября сообщалось, что США обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств ЕС из-за увеличения российских военных у границы с Украиной, о котором ранее заявляли в Вашингтоне. Представитель американского посольства в Берлине отказался раскрывать подробности дипломатических контактов, но подчеркнул поддержку суверенитета Украины со стороны США.