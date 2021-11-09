Экс-глава Европарламента оценил вероятность войны между мировыми державами

Экс-глава Европарламента Шульц: конфликт США и Китая может перерасти в войну и задеть ЕС

Война между мировыми державами вновь стала вероятна, напряженность между США и Китаем может перерасти в вооруженный конфликт, который заденет страны Евросоюза (ЕС). Так текущую ситуацию оценил экс-глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, передает РИА Новости.

По словам политика, сейчас человечество переживает опасные, сопряженные с непредсказуемостью и неуверенностью времена, на фоне которых государства стремятся снизить внешние риски и обеспечить внутреннюю стабильность, что приводит к возникновению необходимости в защите и отстаивании своих позиций.

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Шульц также отметил, что в истории Европы были подобные периоды, сопровождающиеся опустошительными войнами, и они заканчивались «крайне плохо». Однако, если ранее такие конфликты возникали в ЕС, то теперь фокус смещается в сторону Азии из-за конкуренции Китая и США. «Для многих обстановка там кажется более серьезной, чем в Европе. Однако конфликт в Азии окажет непосредственное влияние на Европу, и опасность, что конфликт перекинется на наш регион, вполне реальна», — подчеркнул Шульц.

Он обратил внимание, что на этом фоне особенно важно России, не взирая на проблемы в отношениях с ЕС, сотрудничать с Германией. «Нужно следить и находить средства снижать напряжение и предотвращать конфликты», — сказал Шульц, добавив, что лучшей защитой является совместная работа над сохранением безопасности в Европе.

При этом, подспорьем для сотрудничества, уверен Шульц, может стать совместная борьба с изменением климата, которая требует безотлагательных действий.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что потенциальный конфликт между Пекином и Вашингтоном поставит под угрозу не только непосредственно Китай и США, но и весь мир.