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13:03, 24 июня 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Устьинской и Подгорской набережным
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ряд дорог в центре Москвы в среду, 24 июня, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения водителей предупредили в пресс-службе столичного дептранса в Telegram.

Речь идет о Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой, Устьинской, Подгорской и Берниковской набережных, а также Тверской улице и Большом Каменном мосте. Помимо этого, водители не смогут проехать по нескольким съездам: с внешней и внутренней сторон МКАД на Новорязанское шоссе, с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект при движении в область, с внешней и внутренней сторон Третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект. Наконец, ограничено движение по Волгоградскому проспекту по направлению в центр.

Автомобилистов призвали к осторожности и посоветовали заранее планировать свой маршрут.

Двумя днями ранее был временно перекрыт ряд дорог на юго-западе столицы.

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