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13:01, 24 июня 2026Путешествия

Отели Таиланда предложили россиянам скидки до 65 процентов

АТОР: Отели Таиланда предложили россиянам скидки до 65 процентов
Алина Черненко

Фото: Natalia Sidorova / Shutterstock / Fotodom

Спрос россиян на летний отдых в Таиланде снова растет — после весеннего спада продажи туров у разных туроператоров увеличиваются. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отели этой курортной страны Азии предлагают российским туристам скидки в размере до 65 процентов, отметили в компании ПАКС. Активно участвуют в летних акциях такие сети, как Centara, Pullman, Hyatt, Conrad, Anantara, Barceló и Hilton. Кроме того, выгодные предложения есть у отелей Le Meridien Phuket Beach Resort, Veranda Resort Pattaya Na Jomtien, Pamookkoo Resort, The Old Phuket Karon Beach, Conrad Koh Samui, Graceland Khao Lak Beach Resort и других.

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В АТОР также рассказали, что пока главным направлением для летнего отдыха в Таиланде остается Пхукет. В то же время туристы активно ищут альтернативы перегруженным курортам, что приводит к росту спроса на такие места, как провинция Краби, острова Самуи и Ко Чанг. 

Ранее россиянам назвали лучшие направления Азии для отпуска в сезон дождей. В их числе оказались Вьетнам и Таиланд.

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