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19:21, 9 июня 2026Путешествия

Россиянам назвали лучшие направления Азии для отпуска в сезон дождей

Вьетнам и Таиланд названы лучшими направлениями для отпуска в сезон дождей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Oksana Stock / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам назвали лучшие направления Азии для отпуска в сезон дождей — в их числе оказались Вьетнам и Таиланд. Об этом рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Дарья Абакумова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, с мая по октябрь в азиатских странах длится сезон дождей, однако это не значит, что осадки будут идти круглосуточно и испортят отдых. Чаще всего речь идет лишь о высокой влажности и переменчивой погоде, которая не мешает полноценному отпуску.

Одним из лучших направлений Абакумова назвала Вьетнам — температура там держится около 30–35 градусов, море прогревается до 27–28 градусов, а сильные волны и продолжительные дожди случаются относительно редко. В Таиланде в этот период сохраняется относительно сухая погода и спокойное море.

Кроме того, эксперт рекомендовала рассмотреть Мальдивы и Занзибар. «Занзибар формально не относится к Азии, однако часто рассматривается туристами как альтернатива классическим азиатским пляжным направлениям. Летом здесь продолжается комфортный сезон: теплый Индийский океан, сухая погода и спокойное море», — отметила специалист.

Ранее Вьетнам назвали одним из лучших направлений отдыха в Азии. Уточнялось, что он выигрывает за счет соотношения качества отдыха и бюджета.

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