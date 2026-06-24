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12:58, 24 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы США создать полигоны для имитации конфликта на Украине

Депутат Колесник призвал спокойно относиться к созданию США имитации конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

К планам США по созданию полигонов для имитации конфликта на Украине нужно относиться совершенно спокойно и не усматривать в этом каких-то происков, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил, что американские военные в скором времени смогут срежиссировать условия конфликта на Украине посредством создания как минимум двух военных полигонов на территории страны. По его словам, подобные опыты нужны для того, чтобы солдаты могли отправляться туда и совершенствовать свои навыки, работая «рука об руку с разработчиками» беспилотников и средств противодействия им.

В Вооруженных силах любых стран анализируют конфликты, происходящие по всему миру, и делают из этого какие-то выводы, указал депутат. Таким образом, чужой опыт проецируется на возможное ведение боевых действий собственной армией, в частности, войска берут на заметку лучшие стратегические и тактические приемы и пользуются ими в дальнейшем, добавил он.

«Ничего такого в этом нет. Это ведется обыкновенная работа Вооруженных сил, то есть обыкновенная боевая подготовка. Мы так же делаем. Они, видимо, у нас это подглядели. Всегда любая армия должна смотреть, как и где ведутся боевые действия, какие конфликты в мире и, исходя из анализа этих действий, какие-то предпринимать противодействия», — высказался Колесник.

В прошлом году журнал Politico называл Дрисколла, чье влияние в администрации президента США резко возросло, одним из немногих людей, кто может уговорить Украину принять компромиссные условия и подтолкнуть к завершению конфликта. Его должность носит сугубо бюрократический характер и никак не связана с политикой, но тогда источники издания говорили о нарастающей дипломатической активности чиновника.

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